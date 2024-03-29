Террористы после атаки на «Крокус» поехали в Киев за вознаграждением

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Тарас Петренко

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Следствие выяснило, зачем преступники рвались к российско-украинской границе.

После нападения на «Крокус Сити Холл» террористы должны были прибыть в Киев и получить обещанное им вознаграждение. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

«По указанию координатора террористы после совершения преступления на автомобиле поехали в сторону российско-украинской границы для последующего ее пересечения и прибытия в Киев для получения обещанного им вознаграждения», — говорится в Telegram-канале СК.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». По последним данным МЧС, погибли 143 человека.

Суд арестовал девятерых фигурантов дела, в числе которых — четверо непосредственных исполнителей. После совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу России с Украиной.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что действия террористов из «Крокуса» координировал неизвестный через Telegram.