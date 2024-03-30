Всему голова: технолог развенчал распространенные мифы о хлебе

Фото: www.globallookpress.com / Elena Mayorova

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Правда ли, что не весь хлеб в рационе действительно полезен? Можно ли его есть худеющим?

Хлеб часто считают причиной лишнего веса. А еще говорят, что он не несет организму никакой пользы. Во время научного симпозиума «Ожирение — глобальный вызов 21 века» директор Научно-исследовательского института хлебопекарной промышленности Марина Костюченко развеяла основные мифы о мучном изделии, объяснила, кому не стоит включать его в рацион, а кому лучше от хлеба не отказываться.

По словам профильного эксперта, пшеничный хлеб действительно содержит очень много калорий, поэтому его потребление стоит ограничивать, если есть желание сохранить фигуру подтянутой. Это же правило касается и булочек — в них помимо калорий содержится много сахара, жира и соли, которые способно пагубно сказаться на самочувствии и весе, пишет KP.RU.

За счет своей пористой структуры хлеб способствует более легкому усвоению пищи, именно поэтому не стоит отказываться от его употребления в «дуэте» с супами и овощами. А вот злоупотреблять «советским лакомством» — бутебродами с маслом, все же не стоит — такое питание чревато появлением холестерина.

Помимо основных полезных свойств, хлеб содержит в себе много витаминов. Среди них — В1, В2, В3, Е, а также магний, кальций и железо. Особенно много пользы в хлебе ржаном, в том числе и по источнику железа (даже больше, чем в говядине, яйце и яблоке). А в ржаном хлебе, приготовленном на закваске, содержание органических кислот достигает их содержания в квашеной капусте.

Как правильно выбрать хлеб?

Главное правило, которым советует руководствоваться Марина Костюченко при выборе хлеба — тщательный анализ состава. Идеально, если в составе мучного изделия есть ржаная, гречневая, кукурузная или нутовая мука. Также в хлеб могут добавлять сушеную черноплодную рябину. Присутствие всех этих элементов в составе делает хлеб полезнее.

Представителям старшего поколения рекомендуется выбирать изделия из тыквенной, льняной муки с добавлением топинамбура — эти ингредиенты способствуют правильной работе пищеварения.

Что касается, пожалуй, самого распространенного перекуса — хлебцев, то тут стоит обращать внимание на описание состава. В них может содержаться очень много калорий, что негативно скажется на фигуре, предупреждает технолог Костюченко.

Чаще всего в России покупают хлеб, приготовленный из муки высшего сорта, а ведь именно в этих батонах пользы для здоровья меньше всего. Диетологи и гастроэнтерологи советуют включать в рацион ржаной и пшеничные виды хлеба — именно в них пользы и микроэлементов больше, а вреда для фигуры — чуть меньше.

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