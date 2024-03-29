МИД России ответил на высылку дипломата из Молдавии

Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов

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В чем заключается позиция российской стороны?

МИД России вызвал посла Молдавии в Москве Лилиана Дария. Об этом говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства РФ.

МИД выразил свою позицию касательно высылки из Кишинева российского дипломата, о чем стало известно 19 марта.

«Главе молдавской дипмиссии заявлен решительный протест в связи с необоснованным решением молдавской стороны от 19 марта объявить „persona поп grata“ сотрудника Посольства России в Кишиневе», — говорится в сообщении ведомства.

Ответной мерой стало объявление персоной нон грата сотрудника посольства Молдавии в России.

Кроме того, российская делегация не будет принимать участие в очередной конференции Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), которая пройдет в Молдавии в мае этого года. Более того, мероприятие все больше носит политизированный характер, как уточняют в МИД РФ, не без усилий со стороны официального Кишинева.

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