Дуэль украинского и российского дронов в зоне СВО попала на видео

Фото, видео: Ягодкин Дмитрий / ТАСС; 5-tv.ru

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Вражеский БПЛА летел атаковать позиции наших бойцов.

Эпичные кадры пришли к нам из зоны СВО. На донецком направлении операторы беспилотников обнаружили вражеский тяжелый дрон и поразили его прямо в воздухе, сбросив снаряд.

Причем, это удалось сделать с первой же попытки, что требует высочайшего мастерства. Сообщается, что вражеский дрон летел атаковать позиции наших бойцов.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.