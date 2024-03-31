🧙♀ Гороскоп на сегодня, 31 марта, для всех знаков зодиака
Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Что готовит новый день для представителей зодиакального круга?
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 31 марта, стоит отдать предпочтение самым важным делам. Отказ от вредных привычек, начало диеты, покупка абонемента в спортзал или бассейн — все это благоприятно начинать в этот день.
♈ Овны
Возможно, вы находитесь в процессе переписывания истории своей жизни. Вселенная вас поддерживают большим количеством способов, чем вы можете себе представить.
Космический совет: будьте терпимее.
♉ Тельцы
Возьмите инициативу в свои руки. Когда дело доходит до любви и романтики, звезды вас просят проявлять определенную осторожность.
Космический совет: завершите начатое.
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♊ Близнецы
Найдите время для любви и нежности по отношению к себе. Кроме того, сегодня вам следует поразмыслить о тонком искусстве равновесия.
Космический совет: сохраняйте самообладание.
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♋ Раки
Вскоре наступит время, когда вы станете более самостоятельными, чем когда-либо. Поблагодарите прошлое, которое позволило вам достичь то, что вы имеете сегодня.
Космический совет: не откладывайте важные дела.
♌ Львы
Прямо сейчас, Львы, вам рекомендуется принимать поступающие приглашения. Вы никогда не знаете, с кем можете встретиться взглядами.
Космический совет: будьте готовы к переменам.
♍ Девы
Сейчас вы находитесь на том этапе жизни, когда вам нужно проявить себя по максимуму. Так что продолжайте в том же духе!
Космический совет: не давайте непрошенных советов.
♎ Весы
Чтобы создать пространство для нового, для того, что действительно резонирует с песней вашей души, вам придется попрощаться с тем, что этому мешает.
Космический совет: примите поддержку.
♏ Скорпионы
Сделайте себе одолжение — снимите розовые очки. Пришло время увидеть данные отношения такими, какие они есть.
Космический совет: будьте спокойнее.
♐ Стрельцы
Развитие станет основной темой для вас в ближайшие месяцы. Также не исключены путешествия или даже переезд.
Космический совет: наведите порядок в делах.
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♑ Козероги
Отбросьте убеждения, которые мешают вам использовать свою силу и потенциал. Отстаивайте то, во что верите.
Космический совет: найдите новые знакомства.
♒ Водолеи
Подсчитайте свои благословения и умножьте их на три, когда будете благодарить жизнь за все, что она может предложить.
Космический совет: посоветуйтесь с близкими.
♊ Рыбы
Дайте себе время и пространство, Рыбы, необходимые для осуществления изменений — внутренних и внешних. Важно действовать осмысленно и не впадать в депрессию. У вас столько всего впереди!
Космический совет: относитесь проще ко всему.
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