Буйный, ведет себя неадекватно: что известно о девятом фигуранте дела о теракте в «Крокусе»

Девятый фигурант дела о теракте в «Крокусе» оказался буйным и неадекватным

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко; 5-tv.ru

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Следствие тем временем ходатайствует об его аресте.

Девятый фигурант дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» Лутфуллои Назримад при задержании вел себя неадекватно и показывал буйный характер. Об этом 5-tv.ru рассказал источник.

По данным собеседника, Назримад вел себя настолько дерзко, что правоохранителям пришлось сковать его руки и ноги.

Кроме того, известно, что он уже был арестован за вызывающее и дерзкое поведение в ходе общения с сотрудниками полиции. Так, 23 марта около 19:00 его остановили в общественном месте для проверки на причастность к теракту. Но в ответ мужчина начал выражаться нецензурно, вел себя агрессивно и на просьбы прекратить противоправные действия не реагировал.

Следственный комитет России тем временем ходатайствует об аресте Назримада. Материалы дела уже поступили в Басманный суд Москвы.

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Стрельба произошла в концертном зале «Крокуса» вечером 22 марта. Ожидалось, что на сцене выступит группа «Пикник», но в здание ворвались неизвестные в камуфляже и открыли стрельбу. Возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте.

По последним данным, число погибших достигло 144 человек, количество пострадавших выросло до 382. Около 13 тысяч квадратных метров были охвачены огнем, так как террористы подожгли концертный зал.

Автомобиль, на котором, предварительно, передвигались преступники, был остановлен в Брянской области. По данным ФСБ, силовики задержали четырех подозреваемых, которые пытались пересечь границу России с Украиной.

Всего по делу о теракте были задержаны 12 человек, восемь из них арестованы. Следственные мероприятия продолжаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Алишер Касимов, который проходит по делу о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле», обжаловал свой арест.