Фото, видео: Кадр из х/ф "Погребенный заживо", реж. Родриго Кортес, 2010 г.; Instagram* / edhalilov; 5-tv.ru

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Некоторые люди проводили в гробу по несколько дней, но выбирались из-под земли и рассказывали свои истории.

Один из главных страхов любого человека — быть похороненным заживо. И у этого страха даже есть название — тафофобия.

Взялась такая фобия не с потолка, ведь на протяжении всей истории человечества были счастливчики, которые умудрялись спастись из смертельной западни. Однако скольким это не удалось?

Специально на случай такого ужасного стечения обстоятельств 5-tv.ru подготовил руководство, как вести себя, если вы внезапно очнетесь под землей.

В первую очередь, необходимо точно удостовериться, что вы именно в гробу. Ключевые факторы, которые об этом говорят: кромешная и беспросветная темнота, стесненность движений, невозможность сесть, нехватка воздуха.

Разумеется, первые эмоции, которые возникают у человека — это ужас и паника, однако их стоит сразу же пресечь, так как они могут привести к гибели. Дело в том, что в гробу очень мало кислорода, и интенсивное паническое дыхание лишь уменьшит его запасы.

По этой же причине необходимо отказаться от криков и просьб о помощи. Единственным вашим спасением будет телефон, который по счастливой случайности может оказаться при вас (возможно вы оказались под землей в результате несчастного случая, а не похорон).

Эксперт по выживанию Эдуард Халилов рассказал, что все советы по спасению из могилы, которые вы можете встретить в интернете, к сожалению, вам не помогут.

«Самое важное, что нужно понять — человек, который оказался в гробу, практически не имеет шансов на то, чтобы вылезти самостоятельно. Потому что даже небольшой слой земли, сантиметров 30, даже 20 — это уже большая нагрузка. Вылезти практически невозможно. Если человек не успеет прийти в себя, очнуться на этапе захоронения, если его уже закопают, то здесь 100% гарантия, что он не вылезет. Даже если у него будет еще запас воздуха, если он будет кричать, стучать, опять-таки, скажу по опыту — практически ничего не слышно. То есть не получится как в кино взять, там что-то сломать, отковырять, землю под ноги засыпать. Это в фильмах так красиво выглядит. А мы в реальности все это делали. Человек полностью, тотально зависит от тех, кто снаружи, откопают его или нет», — поделился он.

Несмотря на это, все равно нельзя отчаиваться. История знает множество случаев, когда люди, пролежавшие в могиле несколько дней, умудрялись спастись.

Наверное, одним из самых известных из подобных случаев был 19-летний Анджело Хейс, который в 1937 году после страшной аварии на мотоцикле был признан мертвым и похоронен заживо. Однако через два дня у страхового агента юноши возникли сомнения, и по его требованию тело было эксгумировано.

Анджело невероятно повезло — он впал в кому и именно она помогла ему пережить страшное заточение. Он успешно реабилитировался, а в будущем даже изобрел специальный гроб, рассчитанный на экстренное спасение. Разработка юноши была оснащена радио-передатчиком, запасом еды и даже туалетом.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.