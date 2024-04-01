Что может быть хуже?! Самые жестокие первоапрельские розыгрыши в истории

Фото: Soeren Stache / ТАСС

Иногда люди могут придумать забавы, которые вызывают нешуточный страх у других.

В День смеха, который отмечается 1 апреля, можно порадовать близких и друзей забавными и оригинальными приколами. Однако иногда люди могут придумать забавы, которые вызывают нешуточный страх и пугают даже самых храбрых. Какие самые жестокие розыгрыши попали в историю — читайте в материале 5-tv.ru.

Австралийские пранкеры

Abaca Press / ТАСС

Трое жителей Австралии, известные как братья Джалал, несколько лет подряд снимали и выкладывали в сеть жестокие розыгрыши, которые устраивали на улицах Мельбурна. Двоим из них даже не исполнилось 21 года и, пожалуй, только этим можно объяснить, как родственникам вообще пришло в голову такое.

Молодые люди наряжались в мусульманскую одежду и устраивали такие розыгрыши, от которых у людей наступало чуть ли не предынфарктное состояние. Например, однажды они подбежали к прохожему и бросили ему под ноги черную сумку. Люди в ужасе бросились врассыпную.

Страшные клоуны

Christian Charisius / ТАСС

Существует такое понятие, как коулрофобия — боязнь клоунов. А актер Билл Скарсгард только усилил неприязнь к этим персонажам, воплотив образ Пеннивайза в одной из самых страшных экранизаций Стивена Кинга — фильме «Оно». Далее в Америке в 2016 году случилась целая серия бесчеловечных розыгрышей с использованием клоунских масок и костюмов.

Началось все с крохотного городка Гринвилл в штате Южная Каролина, где люди чуть не каждый день видели человека в костюме клоуна, который стоял на окраине леса и пугал прохожих до смерти.

Та история ничем не кончилась, но к осени 2016 года сообщения о страшных клоунах поступали из половины американских штатов. Так, в Калифорнии клоун пытался похитить годовалую девочку, но его спугнули.

В Пенсильвании нашли тело 16-летнего подростка. Рядом с ним лежала клоунская маска. 20 октября 2016-го в этом штате поймали 20-летнего юношу в черно-белом костюме клоуна, который бесцельно шатался по лесу и пугал людей. Серьезных обвинений ему не предъявили — подросток по имени Джонатан Мартин отделался «нарушением общественного порядка».

Мертвые девочки

Кадр из х/ф «Сияние», реж. Стэнли Кубрик, 1980 г.

Участники Scary Prank Show доводили людей до предынфарктного состояния с помощью девушек, наряженных в окровавленные платья. Чаще всего они наряжались в Самару из хоррора «Звонок» или в мертвых близняшек из «Сияния».

Чаще всего розыгрыш происходил так: актриса в образе появлялась перед прохожим будто из ниоткуда, тот содрогался и в ужасе бежал прочь. Но иногда особенно мстительные жертвы пранка с самыми крепкими нервами вызывали полицию. Члены пранк-группы рассказывали, что обычно им удается «все порешать» и не загреметь в участок.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о самых громких пранках Вована и Лексуса: Саакашвили, Порошенко, Буш.