Надо спасать мать, даже если она тебя не узнает: как живет дочь «Миледи» Маргариты Тереховой

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; Геодакян Артем / ТАСС; 5-tv.ru

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Режиссер Андрей Житинкин поделился подробностями жизни семьи Тереховых.

Анна Терехова — актриса театра и кино, дочь знаменитой актрисы Маргариты Тереховой, Миледи из «Д’Артаньяна и трех мушкетеров». Она долгое время хранила тайну о тяжелом состоянии мамы, старательно оберегая ее покой от любопытствующих взглядов и неделикатных вопросов.

Однако позже призналась, что последние годы Анне приходится круглосуточно заботиться о ней. Еще в середине нулевых у Маргариты началась прогрессировать болезнь Альцгеймера. Статная и яркая женщина, которую на улице узнавали со спины и бежали ей за цветами, постепенно теряла память и координацию.

«Начиналось все постепенно. Прошло время, прежде чем мы смогли отвезти маму к врачу, так как она совсем не понимала, что с ней происходит. Когда мы узнали точный диагноз, жизнь поменялась», — делилась Анна в социальных сетях.

Долгий путь принятия

Для поддержания нормальной жизни Тереховой понадобились особые условия: помощь сиделок, пристальное внимание и прием медицинских препаратов.

Дочь Анна признавалась, что ее мама стала меняться внутренне и внешне. Ей пришлось пройти долгий путь от неприятия, ужаса и отчаяния до осознания проблемы, терпения и борьбы с болезнью.

«Я поняла, что только любовь, доброта, ласка, забота и, как ни странно, радость общения могут помочь в нашей жизни», — отмечала наследница актрисы.

Дочери осталось лишь заботиться об угасающей маме и сохранять оптимизм. Она признавалась, что самая важная новость для всех членов семьи — это отсутствие новостей. Потому что они понимают: «если они случатся, то вряд ли будут позитивными».

По словам Анны, Маргарита чувствует себя нормально и имеет хороший аппетит. Однако она прикована к постели более 10 лет. Актриса не разговаривает, но кивает головой и на все реагирует, смотрит телевизор и слушает музыку.

Забота о маме

Народный артист России, режиссер Андрей Житинкин в беседе с 5-tv.ru рассказал, что Анна постоянно находится рядом с матерью. Он отметил, что она ежедневно выполняет большой труд. Именно это является высшим проявлением любви, считает режиссер.

«Она все взяла на себя, и я думаю, что тут никто не нужен, потому что она самый близкий человек», —добавил он.

По словам Житинкина, Маргарита на данный момент узнает только Анну. Именно она следит за матерью на постоянной основе, контролирует сиделок и все оплачивает. Дочь все время находится на связи с родительницей и навещает ее.

«Аня вообще совершает какой-то подвиг и человеческий, потому что она все взвалила на себя», —рассказывает режиссер.

Детство Анны

С отцом Анны Тереховой Саввой Хашимовым Маргарита познакомилась на съемках первого прославившего ее фильма — «Бегущей по волнам». Бурный роман вылился в брак, в котором и родилась дочка пары. Окружающие считали любовь актеров удивительной: Маргарита трудилась в Москве, а Савва — в Софии, но стоило только ему показаться у Театра Моссовета — жена тут же выбегала на улицу, бросаясь ему в объятья, даже если лил сильный дождь.

«Родители выгуливали меня в коляске по Страстному бульвару, иногда прямо с коляской заходили в кинотеатр „Россия“ на Пушкинской — в малом зале там крутили мультики. Они смотрели, к примеру, „Маугли“, „Малыша и Карлсона“, а я мирно посапывала на руках у мамы или папы. Совсем ведь маленькой была, происходящее на экране неинтересно. Но, видимо, в памяти отложилось — став постарше, полюбила мультики, до сих пор их обожаю», — вспоминала Анна.

Несмотря на сильные чувства, супруги разошлись через два года: ни один не решился оставить карьеру и осесть в России или же Болгарии. Маленькая Аня осталась с мамой, хотя, впрочем, чаще бывала с бабушкой, ведь актриса пропадала на съемках. Можно сказать, что раннее детство девочки прошло в общежитии театра, ну а в дальнейшем она нередко посещала площадки киностудий, чтобы увидеть родительницу.

Сама Аня впервые вышла на сцену в 1982-м — Роман Виктюк лично пригласил школьницу в спектакль «Девочка, где ты живешь?», разглядев в ней унаследованный от мамы и папы талант.

Еще студенткой Анну пригласили в театр «Независимая труппа Аллы Сигаловой», где она блистали в ролях Дездемоны и Лизы в «Пиковой даме». Окончив вуз, актриса перешла в Московский Театр Луны, где дебютировала в спектакле «Таис сияющая», а прославилась работой в постановке «Ночь нежна».

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