Жуков проиграл суд за права на несколько хитов группы «Руки вверх!»

Фото: Instagram* / sezhukov

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О каких песнях идет речь?

Российский певец и продюсер Сергей Жуков проиграл очередной суд за права на фонограммы нескольких популярных песен группы «Руки вверх!», предъявленный к музыкальному издательству «Джем» и бывшему продюсеру коллектива Андрею Маликову. Соответствующее решение было принято Московским городским судом, сообщает Telegram-канал столичных судов общей юрисдикции.

Речь идет о таких хитах группы, как «Ну где же вы, девчонки», «Я не отдам тебя никому» и «Дома не сиди». Сергей Жуков и бывший участник коллектива Алексей Потехин просили суд отменить сделку о передаче исключительных прав на фонограммы и предоставлении исключительной лицензии на ее использование.

Суд посчитал аргументы музыкантов недостаточно убедительными, придя к выводу, что именно Маликов, будучи продюсером «Руки вверх!», выступал за создание композиций и финансировал их.

«Суд, в том числе, исходил из того, что истцы знали о сложившихся между сторонами правоотношениях, при этом не предпринимали никаких действий по их оспариванию на протяжении 20 лет», — сказано в сообщении.

Аналогичное решение принял Симоновский районный суд Москвы весной прошлого года.

Ранее 5-tv.ru рассказала о том, кто заботится о четырехмесячном сыне Сергея Жукова.

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