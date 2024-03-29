В ФРГ не считают, что удары по войскам НАТО на Украине приведут к большой войне

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO / Florian Gaertner

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Эксперты Бундестага сделали выводы на основании положений договора Североатлантического альянса.

Гипотетический удар российской армии по войскам НАТО на Украине не станет поводом для полномасштабной войны между РФ и странами Североатлантического альянса. К такому выводу пришли научные службы Бундестага, передает газета Die Zeit.

По мнению немецких экспертов, размещение на Украине сухопутных войск одного из государств — участников НАТО не сделает автоматически всех остальных союзников сторонами конфликта.

«Если государство-член НАТО действует в одностороннем порядке — то есть не в рамках заранее принятой операции НАТО и вне структур военного командования НАТО — ни НАТО в целом, ни другие государства-партнеры НАТО не становятся сторонами конфликта», — считают аналитики.

Согласно их выводам, коллективный договор о защите стран НАТО вступает силу только в том случае, если произошло непосредственное нападение на одного из членов альянса.

Стоит отметить, что эксперты занялись изучением устава НАТО после заявлений президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки своих войск на помощь Украине.

«Военное вмешательство французских сухопутных войск в пользу Украины будет основано на коллективном праве на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН и, следовательно, будет допустимо в соответствии с международным правом», — добавляют специалисты Бундестага.

Прежде Эммануэль Макрон неоднократно заявлял о возможности ввода войск НАТО на Украину. Согласно заявлению директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина, Франция действительно готовит целый контингент примерно в две тысячи человек для отправки для помощи ВСУ.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Коллективный Запад во главе с США и Великобританией назвали СВО вторжением и развели полномасштабную информационную войну против России, одновременно поставляя Киеву вооружение для продолжения конфликта.

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