Российские войска «Кинжалами» нанесли удар по объектам энергетики Украины

Фото: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

В Минобороны подчеркнули, что цели были достигнуты.

Вооруженные силы РФ ночью нанесли групповой удар по объектам энергетики и противовоздушной обороны (ПВО) Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Уточняется, что удар наносился в том числе ракетами «Кинжал». Все назначенные объекты поражены, цели достигнуты.

«Сегодня ночью ВС РФ нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами „Кинжал“, а также беспилотными летательными аппаратами, по объектам энергетики и противовоздушной обороны ВСУ. Цели удара достигнуты. Все объекты поражены», — говорится в сообщении.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в панике возводят вторую линию обороны на ореховском направлении в Запорожской области.