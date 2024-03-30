Гиперлупы, Нюхоскопы, дроны и не только: какие предсказания зашифровали создатели «Футурамы»

Фото: Кадр из мультсериала « Футурама», 1 сезон 8 серия, 1999 г.

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Что еще скрыто в популярном мультфильме?

Все наслышаны о предсказаниях из мультсериала «Симпсоны», которые удивительным образом продолжают раз за разом сбываться. Однако, почему-то многие забывают о другом не менее культовом творении мультипликатора Мэтта Гроунинга — «Футураме». В этой комедии про мир будущего также хватает предсказаний, которые удивляют своей точностью. 5-tv.ru решил вспомнить пять случаев, когда мультфильм случайно или специально предрекал будущее.

Нюхоскоп

Кадр из мультсериала « Футурама», 1 сезон 8 серия, 1999 г.

В одной из серий гениальный ученый профессор Фарнсворт изобретает устройство, с помощью которого ему удается получать информацию из далекого космоса. Есть лишь одно «но» — ориентироваться приходится по запаху, поэтому гигантский телескоп и назвали «Нюхоскопом».

В реальности существует похожее устройство, правда появилось оно сильно позже выхода серии на экраны. Прибор под названием «Nasal Ranger», которым с 2013 года пользуется полиция американского штата Колорадо, позволяет определять соотношение чистого и загрязненного воздуха.

Устройство, которое внешне очень напоминает уменьшенную версию «Нюхоскопа», конечно, используется не для связи с космосом, зато оно позволяет отследить утечки газа и даже выследить людей, которые употребляют и производят наркотики.

Гиперлуп

В мире будущего люди больше не пользуются общественным транспортом — на смену ему пришли специальные вакуумные трубы, по которым люди и попадают в нужные им места города. В нашем же мире подобной идеей загорелся предприниматель Илон Маск, который с 2012 года занимался разработкой и созданием системы вакуумных тоннелей.

По задумке Маска, по таким трубам смогли бы перемещаться специальные капсулы с пассажирами, а их скорость граничила бы со скоростью звука — 1200 км/ч.

К сожалению, более чем за 10 лет компания добилась лишь весьма посредственных успехов и в 2023 году она была закрыта и расформирована, однако наработки команды Маска определенно внесли свой вклад в развитие технологии. Сегодня существует несколько групп энтузиастов, которые продолжают работать над релизацией идеи.

Дроны с камерами

Телевидение будущего в мультсериале отошло от использования живых операторов и полностью перешло на маленьких летающих роботов, которые кружатся в студии и транслируют картинку происходящего.

Сегодня никого уже не удивишь точно такой же технологией, которая все чаще применяется на ТВ, однако почти четверть века назад, когда появилась «Футурама», никто и подумать не мог, что будущее наступит так скоро.

Одежда из баллончика

Кадр из мультсериала « Футурама(Когда пришельцы атакуют )», 1999 г.

В одном из эпизодов героиня Эми использует специальный спрей, чтобы за пару секунд нанести на тело забытый дома купальник. Удивительно, но и такая технология уже существует.

Первые наработки появились еще в 2010 году, а на Парижской неделе моды в 2022 и вовсе произошла настоящая магия — прямо на сцене американскую супермодель Беллу Хадид покрыли специальным полимером, который на глазах превратился в элегантное платье.

Звездные войны — 9

Кадр из мультсериала « Футурама», 2 сезон 6 серия, 1999-2000 г.

Одновременно с выходом на экраны «Футурамы», состоялась одна из самых громких премьер в истории кино — четвертый фильм по вселенной «Звездных Войн». В одной из серий мультсериала это обыграно выходом в мире далекого будущего девятого эпизода звездной саги.

Однако создатели шоу и подумать не могли, что такой фильм действительно появится, да еще и так скоро. Девятый номерной фильм «Звездные войны: Скайуокер. Восход» вышел еще в 2019 году, а конвеер кинопроизводства даже не думает останавливаться.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как по руке узнать, сколько у вас будет детей.