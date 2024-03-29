«Кем-то выдуманы»: Песков про заявления Кулебы о правилах переговоров РФ и Украины
Песков назвал противоречивыми заявления Кулебы о переговорах Москвы и Киева
Фото: Thomas Trutschel / ТАСС
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Украинский политик ранее выдвинул условия для диалога Москвы и Киева. Что об этом думают в Кремле?
Россия не будет следовать навязанным кем-то правилам при переговорах с Украиной и не обязана это делать. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Для России не могут быть приемлемы какие-то правила, которым мы должны следовать и которые кем-то могут быть выдуманы», — сказал официальный представитель Кремля на брифинге.
Кроме того, Песков напомнил, что глава киевского режима Владимир Зеленский запретил законодательно вести переговоры с Москвой, на фоне чего слова Кулебы, в целом, звучат довольно противоречиво.
«Такое заявление абсолютно противоречит кодифицированному запрету для президента Украины вести переговоры с Россией», — подчеркнул Песков.
Таким образом пресс-секретарь президента РФ прокомментировал слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, который заявил, что переговоры Москвы и Киева могут пройти только по тем правилам, что будут согласованы участниками саммита по Украине, на которых Россия, к слову, вообще не присутствовала.
Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.
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