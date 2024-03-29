Фото: Reuters / Bo Amstrup

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Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в панике возводят вторую линию обороны на ореховском направлении в Запорожской области. Об этом рассказал глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, Украина спешно перебросила туда большое количество строительных бригад и техники.

«Началось возведение второй линии обороны украинских боевиков на ореховском направлении Запорожского фронта. У противника состояние близкое к какой-то панике в плане ускоренного строительства оборонительной линии», — передает слова Рогова РИА Новости.

Несколькими днями ранее активист отмечал успех российских войск возле села Работино, где продолжается выдавливание ВСУ с занятых ими позиций. По его словам, только в этом направлении в ходе боев киевский режим теряет сотни, а то и тысячи боевиков убитыми и ранеными.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Ранее 5-tv.ru рассказала о том, что Сырский опять указал на сложное положение ВСУ.