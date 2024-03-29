Автомобильная весна: синоптики разрешили «переобувать» машины

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Филиппов; 5-tv.ru

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В каких регионах пора сменить «сезон»?

Петербург и Москва уже могут переобуваться. В регионы пришла автомобильная весна.

Синоптики обещают устойчивое потепление. Снежный покров должен полностью исчезнуть в первых числах апреля. Температура в ближайшие ночи не будет опускаться ниже плюс пяти градусов.

«Может быть, будут, еще какие-то снежинки. Но это все кратковременно, и в дневное время тает. Наверное, ничего серьезного уже нет. По области, конечно, еще пока сложно», — прокомментировал начальник Гидрометцентра Санкт-Петербурга Александр Колесов.

Кстати, за резину не по сезону могут и оштрафовать на 500 рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, что научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предрек аномальное тепло в Москве в начале апреля.