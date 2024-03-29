Хуснуллин рассказал о планах продлить МЦД до 11 регионов России

Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

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Разработка проектной документации начнется в ближайшее время.

Маршруты Московских центральных диаметров (МЦД) будут продлены до 11 регионов Центрального транспортного узла (ЦТУ). Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Он напомнил, что ЦТУ — один из самых крупных транспортных узлов в мире, пассажиропоток которого составляет порядка 800 миллионов в год.

«Сегодня мы видим, что есть потребность в продлении МЦД до всех крупных региональных столиц. Москвой совместно с РЖД и правительством ведется проработка дальнейшего продления до 11 городов этих железнодорожных маршрутов», — сказал Хуснуллин.

Сейчас идет подготовка соответствующей документации: разрабатывается технико-экономическое обоснование, проводится оценка объема необходимых вложений.

Центральный транспортный узел — это сеть скоростных электричек, которые, по планам, свяжут российскую столицу с ближайшими регионами, в том числе, Владимирской, Ивановской и Калужской, к 2030 году.

Кроме того, в рамках развития ЦТУ обновят поезда и инфраструктуру, а также сократят интервалы движения составов.

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