«Росатом» ожидает рекордных объемов перевозок по Северному морскому пути

Фото, видео: www.globallookpress.com / Rosatom; 5-tv.ru

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Показатели растут каждый день и к 2023 году достигнут небывалых значений.

«Росатом» ожидает новых рекордных объемов перевозок по Северному морскому пути. Об этом заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев, отвечая на вопрос корреспондента «Известий» об ожиданиях на текущий год.

«Каждый день мы подводим итоги перевозок, где-то на 2, 3, 4% идем уже выше прошлого тоже рекордного года. Наши проекты, наши российские проекты в Арктике — ни один не остановлен, несмотря на санкционное давление, несмотря на очень жесткие ограничения, в том числе и политическое давление на наших партнеров. Понятно, что руководители, собственники этих проектов корректируют какие-то параметры. У нас нет никаких сомнений, что от десятков миллионов тонн в моменте мы в 30-е годы перейдем к сотням миллионов тонн», — прокомментировал Лихачев.

По словам главы "Росатома", Россия владеет уникальным атомным ледокольным флотом — это семь кораблей с ядерной установкой. Ведется строительство еще пяти ледоколов. Кроме того, госкорпорация получила заказы еще на 15 плавучих АЭС.

Ранее 5-tv.ru писал, что «Росатом» заработал на скачке цен на уран после заявлений США.