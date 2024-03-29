Смывает дороги и плотины: в России начинается сезон паводков

Фото, видео: Смитюк Юрий / ТАСС; 5-tv.ru

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Спасатели приступили к борьбе с природной стихией.

Все экстренные службы Приморья сейчас приводятся в состояние высшей степени готовности. Там начались паводки, которые усиливают весенние дожди.

Потоки воды разрушили несколько дорог и мосты. В течение суток более 700 человек из двух деревень были в окружении воды и не могли никуда выбраться. Восстановить проезд удалось всего несколько часов назад.

Очень непростая ситуация и в Саратовской области. Там из берегов вышли четыре реки. Проезд перекрыт к 29 населенным пунктам. Обрушилась одна из плотин, в итоге вода стала размывать трассы.

А в Алтайском крае, чтобы не допустить паводка, саперы взрывают на реках лед. Военнослужащие с ювелирной точностью рассчитывают количество взрывчатки.

Этой весной подтопления, по данным МЧС, могут затронуть более половины регионов страны. Пик паводков еще впереди и продлятся они до конца мая. Этому способствует резкое потепление. В апреле, как говорят синоптики, температура будет значительно выше нормы.

Ранее 5-tv.ru писал, что Оренбург уходит под воду.