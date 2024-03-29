Собянин рассказал, как Москва помогает людям с инвалидностью

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин https://t.me/mos_sobyanin

Для горожан предусмотрены реабилитационные программы. Кроме того, столица уделяет внимание социальной интеграции людей с инвалидностью и формированию безбарьерной среды.

В Москве живут 943 тыс. людей с инвалидностью, город предоставляет им комплексную помощь и поддержку, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

В частности, как напомнил градоначальник, действуют 18 реабилитационных и реабилитационно-образовательных центров, а во всех округах — бригады мобильной службы реабилитации. Кроме того, свыше 90% социально значимых объектов города полностью или частично приспособлены для маломобильных граждан, отметил Собянин. В Москве также продолжается реализация специальных проектов. В частности, на базе домов-интернатов для людей с ментальными особенностями открываются социальные дома, совершенствуется формат сопровождаемого проживания, развивается проект «Школа родственного ухода».

«В прошлом году 156,6 тыс. человек воспользовались реабилитационными программами, которые в рамках выделяемой субсидии проводят городские общественные организации. Курсы комплексной реабилитации прошли 40,8 тыс. человек, услугами мобильной службы реабилитации воспользовались 3 тыс. человек», — приводятся слова мэра Москвы в сообщении на портале mos.ru.

Продолжается и работа по проектам сопровождающего проживания — в рамках программы «молодые люди с ментальными особенностями получают шанс на адаптацию к обычной жизни», напомнил Собянин. Им предоставляют специальные общежития и тренировочные квартиры, где они осваивают и закрепляют навыки самостоятельного решения бытовых вопросов.

Флагманом изменений, которые происходят в Москве в сфере поддержки людей с ментальными особенностями, стал Центр сопровождаемого проживания «Гурьевский», отмечал Собянин ранее в марте. Там специалисты уже в течение трех лет эффективно работают с молодыми людьми с инвалидностью. Ключевые принципы нового стандарта в работе центра сформулированы так: «самостоятельности столько, сколько возможно», «помощи столько, сколько необходимо» и «сегодня помощи меньше, чем вчера».