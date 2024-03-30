«Разул кучу девушек»: как «больная» любовь Тарантино к ступням сказывалась на его фильмах

Квентин Тарантино считается известным фут-фетишистом, однако он сам все отрицает

Фото: www.globallookpress.com / Jonas Walzberg

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Есть ли в его таких посланиях скрытый смысл?

Знаменитому режиссеру и сценаристу Квентину Тарантино 27 марта исполнился 61 год, а это значит, что появился повод лишний раз вспомнить про его любовь к женским ступням.

Можно сказать, что Квентин — один из самых знаменитых представителей фут-фетишистов. Это причудливое увлечение режиссера уже давно известно общественности, и породило множество шуток на эту тему.

Любовь Тарантино к ногам прослеживается сквозь все его творчество. Почти во всех его работах встречаются голые женские ступни ног. Можно сказать, что женские ноги стали чуть ли не визитной карточкой режиссера.

Как проявляется это увлечение

Кадр из х/ф «Криминальное чтиво». Режиссер: Квентин Тарантино, 1994 г.

Известно, что это началось проявляться с легендарного фильма «Криминальное чтиво» 1994 года. Там героиня Умы Турман подозрительно часто появляется с босыми ногами. Более того, даже свой легендарный твист с Джоном Траволтой она танцует без какой-либо обуви.

Примечательно, что в фильме был даже целый диалог, посвященный ступням. Так, в разговоре Винсента и Джулса мы узнали, что одного из членов банды Марселласа Уоллеса сбросили с четвертого этажа из-за массажа ступней чужой жены.

Джулс настаивал, что за такое не стоило наказывать человека, однако Винсент был уверен в своей правоте и назвал массаж ступней действиями эротического харктера. На возражения Джулса о том, что он делает такой массаж собственной матери, Винсент ответил, что тот наверняка не стал бы делать подобный массаж мужчине. На это Джулсу ответить было нечего.

Позже вышел фильм-альманах «Четыре комнаты». В одном из эпизодов босиком по пентхаусу ходит актриса Дженнифер Билс. В том же году сам Тарантино, снявшийся в фильме Роберта Родригеса «От заката до рассвета», открыто показывает свою необычную любовь к этой части тела и облизывает в кадре ступню Сальмы Хайек. Надо сказать, что без этой пикантной детали эпизод получился бы далеко не столь ярким и запоминающимся.

В «Джеки Браун» обнаженные ступни показывала и Бриджит Фонда: ее героиня пыталась обратить на себя внимание своего любовника в исполнении Роберта Де Ниро и всячески дотрагиваясь до него ногой.

Но настоящим раздольем для фут-фетишистов стал фильм «Доказательство смерти» 2007 года. Здесь мы имеем удовольствие наблюдать за ступнями сразу трех актрис: Розарио Доусон, Зои Белл и Трейси Томс.

Стоит отметить, что Квентина интересуют только женские ступни. Мужские ноги, как правило, не фигурируют в его фильмах. Есть исключение только в фильме «Однажды в Голливуде», где в кадре мелькают босые ступни Леонардо Ди Каприо.

Даже Брэд Питт во время вручения премии Гильдии киноактеров не сдержался и пошутил со сцены по этому поводу.

«Я благодарю своих коллег по фильму — ступни Марго Робби, Дакоты Фэнинг и Маргарет Куэлли… В своих фильмах Квентин разул больше девушек, чем служба безопасности в аэропортах», — говорит актер.

Есть ли в этом скрытый смысл

Кадр из х/ф «Доказательство смерти «. Режиссер: Квентин Тарантино, 2007 г.

Поклонники режиссера, как настоящие люди искусства, очень любят искать в действиях режиссера какой-нибудь скрытый великий смысл. Фанаты уже успели придумать теорию о том, что появление обнаженных женских ступней в его фильмах якобы предшествует убийству или кровавой разборке. Однако статистика этого не подтверждает.

Однако все же после выхода фильма «Доказательства смерти» многие убедились. что появление голых ступней в кадре никак не влияет на сюжет. Режиссер это делает просто для удовольствия и соблюдения его собственной эстетики. Теперь все могут быть спокойны по этому поводу.

Что говорит сам режиссер по этому поводу

Кадр из х/ф «От заката до рассвета «. Режиссер: Роберт Родригес, 1995 г.

Увы, но Квентин Тарантино в интервью 2009 года категорически отрицал свой фут-фетишизм и настаивал на том, что ему просто нравятся женские ноги и обувь, так как это абсолютно естественно для мужчины.

В 2021 году режиссер также продолжал все отрицать.

«Подобных эпизодов полно в фильмах многих хороших режиссеров. Это просто признак хорошей режиссуры. До меня фут-фетишистом называли Луиса Бунюэля. А еще в этом обвиняли Хичкока и Софию Копполу», — расказал Тарантино журналисту из GQ.

Какие есть еще известные фут-фетишисты в кино

Тарантино уже упомянул испанского режиссера Луиса Бануэля. Известно, что именно его строгое католическое воспитание разожгло в нем скрытый эротизм.

Есть еще один испанец — Педро Альмодовар, также любитель ног. А вот Тим Бертон, в противовес им всем, куда больше увлекается другими конечностями — руками. Примерами этого могут служить филмы «Эдвард Руки-ножницы», «Труп невесты», а также сериал «Уэнсдей», где живущую своей жизнью Руку режиссер отлично ее декорировал и вдохнул в нее новую жизнь.

У российских же режиссеров разглядеть фут-фетишизм в их картинах не так просто. Однако стоит обратить внимание на Эйзенштейна, где в его картине «Иван Грозный» он уделил особенно тщательное внимание высоко поднятым подбородкам своих персонажей и их шеям.

При этом Тарковскому было свойственно увлечение длинными женскими волосами. Например, актриса Маргарита Терехова рассказывала, что уже на пробах к «Солярису», где в итоге сыграла не она, режиссер говорил, что у нее замечательные волосы. Но ими у него была возможность полюбоваться в фильме «Зеркало».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что такое фут-фетишизм — болезнь или безобидная причуда.