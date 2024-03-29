В Москве скончался гражданин Белоруссии, пострадавший при теракте в «Крокусе»

Фото: www.globallookpress.com / Баранов Владимир

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Врачи боролись за его жизнь несколько дней, однако ранения оказались слишком серьезными.

Скончался еще один пострадавший во время теракта в «Крокус Сити Холле». Посольство Белоруссии в Москве сообщает о том, что мужчина был гражданином республики.

«Посольство Беларуси в России с прискорбием сообщает о смерти гражданина Беларуси Алима Иосифовича Кошеварова, 1981 года рождения, получившего многочисленные пулевые ранения во время чудовищного террористического акта в подмосковном Красногорске 22 марта 2024 года», — говорится на сайте димписсии.

Мужчина скончался в реанимации столичной больницы имени Сергея Боткина. Врачи несколько дней боролись за его жизнь, однако ранения оказались слишком серьезными. Свои соболезнования родственникам погибшего выразил посол Белоруссии в РФ Дмитрий Крутой.

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Стрельба произошла в концертном зале «Крокуса» вечером 22 марта. Ожидалось, что на сцене выступит группа «Пикник», но в здание ворвались неизвестные в камуфляже и открыли стрельбу. Возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте.

По последним данным, число погибших достигло 143 человек, количество пострадавших выросло до 382. Около 13 тысяч квадратных метров были охвачены огнем, так как террористы подожгли концертный зал.

Автомобиль, на котором, предварительно, передвигались преступники, был остановлен в Брянской области. По данным ФСБ, силовики задержали четырех подозреваемых, которые пытались пересечь границу России с Украиной.

Всего по делу о теракте были задержаны 12 человек, восемь из них арестованы. Следственные мероприятия продолжаются.

Ранее 5-tv.ru рассказала о том, что при теракте в «Крокусе» героически погиб чиновник из Люберец.