Российские военные показали внутреннее устройство перехваченной ракеты Storm Shadow

Фото: Reuters / ABACA

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

На вооружении ВСУ снаряды находятся с мая 2023 года.

Российские военные впервые продемонстрировали внутреннее устройство крылатых ракет Storm Shadow совместного производства Великобритании и Франции. Процесс разборки снаряда опубликовало РИА Новости.

Демонтажем ракеты занимался военный специалист, который в процессе объяснял особенности работы системы ПВО. Так, по его словам, снаряд не всегда уничтожается, падая на землю с неразорвавшимися боевыми частями. В таких случаях необходимо действовать по отработанному алгоритму обезвреживания заряда.

«Мы очень детально подходим к изучению, к принципам работы. Ракеты постоянно совершенствуются, но и силы ПВО тоже совершенствуются в связи с тем, что удается получить определенные блоки, алгоритмы работы. Победа должна быть одна для всех, поэтому работаем все вместе», — говорит военный.

В результате разборки Storm Shadow эксперт демонтировал агрегаты и узлы, чтобы изучить их тактико-технические характеристики, показал головной обтекатель, который сбрасывается при заходе ракеты на цель, уже обезвреженный взрыватель боевой части, и донную часть, где этот взрыватель устанавливается.

Все полученные данные передаются в российские ведомства и учебные центры.

Storm Shadow — англо-французская малозаметная крылатая ракета большой дальности воздушного базирования. На вооружении ВСУ такие ракеты находятся с мая 2023 года. Киевский режим применяет их, в том числе, атак по Черноморскому флоту России.

Ранее 5-tv.ru рассказала о том, что российские войска успешным танковым ударом уничтожили американскую боевую машину пехоты (БМП) Bradley на запорожском направлении.