Фото: VITALII NOSACH / ТАСС

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Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины.

Вооруженные силы Украины испытывают серьезные трудности на передовой. С таким признанием вновь выступил главком ВСУ Александр Сырский.

«Ситуация на фронте действительно сложная. Безусловно, каждый день требует от наших солдат и офицеров максимального напряжения сил», — приводит слова Сырского агентство Укринформ.

Это уже не первое заявление такого рода, исходящее от Сырского. В середине марта он заявил, что ситуация для ВСУ все больше усложняется по всей линии боевого соприкосновения, так как российские войска продолжают продвижение в зоне спецоперации.

Кроме того, плачевное положение своих боевиков не скрывает президент Украины Владимир Зеленский, который накануне в интервью американскому телеканалу CBS News признался, что ВСУ испытывают острый дефицит боеприпасов и не готовы к обороне в случае масштабного наступления ВС РФ.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима. Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Запад и Европейский союз усилили антироссийские санкции, одновременно поставляя Киеву вооружение для продолжения конфликта. Однако последнее время ВСУ заявляют о нехватке снарядов из-за того, что их в США не могут согласовать очередную партию помощи.

Ранее 5-tv.ru рассказала о том, что Зеленский жалуется на отвлечение внимания с Украины на Газу.