Центробанк продлил ограничения на перевод средств за рубеж еще на полгода

Фото: www.globallookpress.com / Vladimir Baranov

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Мера будет действовать до конца сентября.

В России продлены ограничения на перевод средств на зарубежные счета. Центробанк РФ принял решение сохранить действие мер до 30 сентября 2024 года, сообщается на официальном сайте регулятора.

«Банк России продлил еще на шесть месяцев ограничения на перевод средств за рубеж. Они будут действовать с 1 апреля до 30 сентября 2024 года включительно», — уточняется в сообщении.

Так, граждане России и физические лица — нерезиденты недружественных стран смогут переводить за рубеж не более одного миллиона долларов. Сохраняется и лимит на перечисление средств через системы денежных переводов — не более десяти тысяч долларов за месяц. Средства в размере заработной платы смогут переводить физические лица — нерезиденты, работающие в России.

При этом не смогут переводить деньги безработные в России лица — нерезиденты из недружественных стран.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что некоторые банки Китая перестали принимать платежи в юанях из России из-за введенных санкций.