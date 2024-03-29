Клещевой энцефалит возвращается: что делать и стоит ли прививаться
Вакцинация от клещевого энцефалита весной поможет предотвратить заражение
Фото: www.globallookpress.com / Oliver Berg
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Самое время задуматься о своей безопасности на природе.
С приходом теплой погоды природа оживает, а вместе с ней и клещи. Это значит, что в весеннее время возрастет заболеваемость энцефалитом — острым вирусным заболеванием, поражающим центральную нервную систему человека. О том, как сделать прививку от энцефалита и защитить своих близких от болезни рассказал URA.RU.
Известно, что данная болезнь передается человеку через слюну клеща в момент укуса и является довольно опасной, так как может привести к инвалидности или даже к летальному исходу.
Симптомами заболевания считаются высокая температура 38-39 градусов, головная и мышечная боль, тошнота и рвота.
В России клещевой энцефалит чаще всего встречается в Центральном, Северо-Западном, Приволжском, Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.
На данный момент вакцинация — главный метод профилактики клещевого энцефалита. В России ежегодно от него прививается более трех миллионов человек. Это помогает поддерживать заболеваемость на стабильно низком уровне. При этом важно делать прививку за две недели до возможного контакта с клещами.
Чтобы защитить ваших близких, особенно детей Роспотребнадзор советует:
- Не контактировать си кустарниками;
- Использовать акарицидные аэрозоли для обработки колясок и одежды;
- Рассказать детям о правила поведения на опасной в отношении клещей территории;
- Следить за детьми во время нахождения на природе.
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