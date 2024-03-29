Клещевой энцефалит возвращается: что делать и стоит ли прививаться

Фото: www.globallookpress.com / Oliver Berg

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Самое время задуматься о своей безопасности на природе.

С приходом теплой погоды природа оживает, а вместе с ней и клещи. Это значит, что в весеннее время возрастет заболеваемость энцефалитом — острым вирусным заболеванием, поражающим центральную нервную систему человека. О том, как сделать прививку от энцефалита и защитить своих близких от болезни рассказал URA.RU.

Известно, что данная болезнь передается человеку через слюну клеща в момент укуса и является довольно опасной, так как может привести к инвалидности или даже к летальному исходу.

Симптомами заболевания считаются высокая температура 38-39 градусов, головная и мышечная боль, тошнота и рвота.

В России клещевой энцефалит чаще всего встречается в Центральном, Северо-Западном, Приволжском, Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.

На данный момент вакцинация — главный метод профилактики клещевого энцефалита. В России ежегодно от него прививается более трех миллионов человек. Это помогает поддерживать заболеваемость на стабильно низком уровне. При этом важно делать прививку за две недели до возможного контакта с клещами.

Чтобы защитить ваших близких, особенно детей Роспотребнадзор советует:

Не контактировать си кустарниками;

Использовать акарицидные аэрозоли для обработки колясок и одежды;

Рассказать детям о правила поведения на опасной в отношении клещей территории;

Следить за детьми во время нахождения на природе.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие инфекции человек может подхватить от своей собаки.