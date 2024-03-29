Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Vincent Isore

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По его мнению, сейчас компьютерный разум находится лишь в начале своего развития.

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что в будущем искусственный интеллект не сможет удачно выполнять даже легкие задачи, несмотря на то, что сейчас он способен многое.

Об этом он сообщил на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, который пригласил его в свою резиденцию в Нью-Дели.

Билл Гейтс считает, что в настоящее время мир может наблюдать начальный этап развития технологий нейросетей.

«Это первые дни развития ИИ. Он будет делать то, что вы считаете трудным, а затем потерпит неудачу в том, что вы считаете легким», — цитирует его агентство РИА Новости.

Основатель корпорации признал, что использование искусственного интеллекта может быть связано с определенными проблемами, хотя данные технологи и дают преимущества.

«Кажется, что ИИ — это огромные возможности, но с ним связано несколько проблем», — резюмировал Гейтс.

На встрече с премьер-министром Индии он также высоко оценил цифровое развитие южноазиатской республики.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какие ИИ-сервисы появятся в московском транспорте.