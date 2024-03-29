«Угодил прямо в Bradley»: боевик ВСУ рассказал об ударе ВС РФ по американской технике

Фото: © РИА Новости / Иван Родионов

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Боевая машина не успела выйти на поле боя, как была уничтожена. А ее экипаж пустился в бегство.

Российские войска успешным танковым ударом уничтожили американскую боевую машину пехоты (БМП) Bradley на запорожском направлении. Пленный боевик Вооруженных сил Украины (ВСУ) Анатолий Прокунин рассказал, как смог выжить во время атаки, передает РИА Новости.

По словам Прокунина, это был его первый «выход». Машину Bradley вывезли за Работино под Новопокровку, где сразу же она попала под огонь российских танков.

«И как только рампа открылась, только мы выбежали, а я выбегал предпоследний, танковый обстрел был. И снаряд угодил прямо в Bradley», — рассказал боевик.

Прокунин получил контузию и ранение, в связи с чем оказался в госпитале. Но после этого принял решение дезертировать и больше не возвращаться в ряды ВСУ. Спустя месяц, по словам боевика, за ним все же приехали, пять патрулей, и забрали, но уже не на запорожское направление, а на донецкое.

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Спецоперация России на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по информации Economist, Россия готовит новое масштабное наступление по всей линии фронта. Связывается оно с сезонным фактором.