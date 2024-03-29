На Украине сообщили о повреждениях на тепловых и гидроэлектростанциях

Фото: www.globallookpress.com / Serge Fedoseev

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Российская сторона не раз подчеркивала, что войска наносят удары только по военным объектам.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил о массированной атаке по энергетике страны. Ударам, по его словам, подверглись объекты генерации.

«Очередная массированная атака на нашу энергетику. На этот раз враг бьет по объектам в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской областях. Целью атаки были, в частности, объекты генерации электроэнергии. Энергетики, спасатели уже работают над ликвидацией последствий», — написал министр в своих соцсетях.

На территории Украины ночью была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ рассказали о взрывах в Черкасской, Днепропетровской, Львовской, Ивано-Франковской областях.

В Минобороны России не раз подчеркивали, что российские войска наносят удары только по военным объектам. И это является ответом на преступные действия киевского режима.

Спецоперация России на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские дроны «Джокер» заставили сдаться в плен 60 солдат ВСУ.