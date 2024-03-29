После тяжелой травмы: Лера Кудрявцева учится ходить без костылей

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Звезда пережила серьезный перелом. Какие прогнозы дают врачи?

Телеведущая Лера Кудрявцева стремительно восстанавливается после травмы. Она опубликовала в своих соцсетях фотографию, на которой уверенно держится на ногах.

Звезда отказалась от костылей, с которыми передвигалась длительное время после операции на ноге. В настоящее время она использует при ходьбе трость.

Лера Кудрявцева учится ходить без костылей при помощи подруги. Instagram* / leratv

В начале февраля ведущая сломала ногу во время репетиции одного из проектов. В тот момент у нее диагностировали разрыв передней крестообразной связки и перелом латерального мыщелка правой большеберцовой кости. После этого хирурги провели трансплантацию: вырезали сухожилие из голени и титановыми шурупами «привинтили» в колено. Оперировали Кудрявцеву в стационаре госпиталя Минобороны РФ.

Спустя небольшое время телеведущая решила вернуться к делам и даже успела посетить телевизионное шоу, используя костыли.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кудрявцева пожаловалась на отсутствие возможности встать на весы.

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