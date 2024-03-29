В Совбезе ООН второй раз за неделю сорвали заседание по бомбардировкам Югославии

Фото, видео: Reuters / Andrew Kelly; 5-tv.ru

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Западные страны не желают обсуждать крайне неудобный для них вопрос.

Западные страны во второй раз за неделю сорвали заседание Совета безопасности ООН по бомбардировкам Югославии.

Шесть стран высказались «за» проведение встречи, включая Россию и Китай. Девять воздержались. В итоге — тему опять отклонили.

Как отметил первый заместитель постпреда нашей страны в ООН — Франция, Великобритания и США не хотят обсуждать неудобный для них вопрос. Только это не поможет им стереть последствия ударов по Югославии 25 лет назад, когда погибли тысячи человек.

В дни 25-й годовщины начала бомбардировок в Совбезе ООН сорвали попытку обсуждения агрессии против Югославии. Тему поднял наш постред при организации Василий Небензя, однако совещание по заранее утвержденной повестке все же не состоялось. Но Владимир Небензя все же произнес слова, которые планировал озвучить.

Ранее 5-tv.ru писал, что МИД РФ раскритиковал делегацию Франции в СБ ООН за срыв заседания по Югославии.