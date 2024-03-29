Был ли инсульт: что известно об экстренной госпитализации ведущего Куличкова?

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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По слухам, знаменитому ведущему поставили серьезный диагноз. Что с ним происходит сейчас?

В сети появились слухи о том, что телеведущего Алексея Куличкова госпитализировали в Московской области. Отмечалось, что 23 марта он вызвал скорую, но, несмотря на рекомендации врачей, отказался от лечения в больнице.

На следующий день ему якобы стало хуже, и Алексея якобы госпитализировали в тяжелом состоянии с инсультом.

Однако 5-tv.ru удалось пообщаться с ведущим. Разговоры о больнице он опроверг.

«Что пишут — это неправда. У меня все хорошо, скажу больше даже замечательно!» — сообщил он.

Алексей Куличков на протяжении долгого времени был ведущим телевизионной программы «Такси», в которой подвозил случайных пассажиров, а иногда и знаменитостей. Чтобы поездка стала бесплатной, они должны были ответить правильно на три вопроса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что вокруг госпитализации Светличной назревает скандал.