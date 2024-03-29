Российские дроны «Джокер» заставили сдаться в плен 60 солдат ВСУ

Фото: Ягодкин Дмитрий / ТАСС

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Противник ожидал, что российские войска будут вести борьбу традиционными методами.

Российские FPV-дроны (беспилотники, управляемые с видом от первого лица) «Джокер» заставили сдаться в плен сразу 60 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил РИА Новости генеральный директор компании «Центр комплексных беспилотных решений» Дмитрий Кузяин.

По словам Дмитрия, противник занял свои позиции, думая, что российские войска будут вести борьбу традиционными методами.

«Наши же бойцы, которых мы подготовили и обеспечили техникой, вместо того, чтобы начать „играть по правилам“, на бой вообще не пришли, а пустили в ход FPV-расчеты, которые „размотали“ сразу вторую линию украинской обороны», — отметил Кузякин.

После этого украинские боевики сдались в плен, осознав, что нет смысла оказывать сопротивления. Эту массовую сдачу солдат противника генеральный директор назвал главным «трофеем» своего центра.

Помимо этого, Дмитрий рассказал, что инновационная модель беспилотника «Джокер-10» может на протяжение месяца лежать в засаде и ожидать приближения врага.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что разведчики отряда «Тигр» уничтожили дроном-камикадзе опорный пункт боевиков ВСУ.