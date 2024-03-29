Россиян предупредили о крупных штрафах за сжигание мусора на даче

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Закапывать его на участке тоже ни в коем случае нельзя.

Закапывать мусор на даче ни в коем случае нельзя. Об этом NEWS.ru рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин.

Он отметил, что таким образом можно нарушить состояние почвы. По его словам, для утилизации отходов лучше заказать специальную машину, перевозящую подобный груз для уничтожения по всем правилам.

Закапывать мусор на даче ни в коем случае нельзя, можно нарушить состояние почвы и общую экологию. Если на даче шли стройка или ремонт, то для утилизации таких отходов лучше заказать специальную машину.

Закон не запрещает хранить мусор на участке и вывезти в любое время. Если вы все же хотите закопать часть мусора на участке, то только ветки и листья, отметил Чаплин.

Парламентарий посоветовал не утилизировать ветки и листья, а сделать из них компост для удобрения почвы. Эксперт напомнил: почти во всех СНТ есть специальная зона для своза мусора — обычно это большой контейнер на территории общего пользования.

Строительный и крупногабаритный мусор все равно нельзя выкинуть в такой контейнер. Придется вызывать специализированную машину или вывозить на мусорку самостоятельно.

Есть и недобросовестные садоводы, которые просто выносят отходы за территорию СНТ — для таких граждан предусмотрен штраф в размере семи тысяч рублей. Законом разрешено сжигать мусор на своем участке, но не весь и не везде, подытожил Чаплин.