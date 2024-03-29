Уже известна дата: когда панде Катюше придется покинуть Россию

Московский зоопарк: панда Катюша уедет в Китай в четыре года

Фото: Telegram / Московский зоопарк / Moscowzoo_official

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Ей будут искать «жениха» в Китае.

Панда Катюша, родившаяся в Московском зоопарке, в четыре года уедет в Китай. Об этом РИА Новости сообщили в зоосаде.

В Поднебесной ей, возможно, будут искать «жениха». Катюша стала первой пандой в истории, которая родилась на территории России.

На свет она появилась в конце августа 2023 года, сейчас малышка весит 18 килограммов. Россияне с удовольствием следят за ее взрослением, процесс которого Московский зоопарк активно показывает в соцсетях.

Катюшу с 8 марта вместе с мамой Диндин можно увидеть в павильоне «Фауна Китая». Там она понемногу знакомится с новым пространством.

Ранее 5-tv.ru писал, что в сети появились новые кадры всеми любимой панды Катюши, на которых малышка то ли просыпается, то ли засыпает. Видео разместила директор Московского зоопарка Светалана Акулова.

Она задала пользователям вопрос, хорошо ли они знают поведение Катюши. Но на кадрах определить сложно, панда хочет спать или наоборот, только проснулась.