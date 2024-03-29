Фестиваль «Брат 2: Живой Soundtrack» состоится в Петербурге 29 марта

Фото, видео: Кадр из к/ф «Брат 2», реж. Алексей Балабанов, 2000 г.; 5-tv.ru

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Организаторы отмечают, что он пройдет при повышенных мерах безопасности.

Петербург готовится к масштабному музыкальному марафону. Сегодня вечером в концертном зале «Юбилейный» состоится долгожданный концерт, посвященный культовому фильму «Брат 2».

На сцену выйдут легенды русского рока, чьи бессмертные хиты навсегда вошли в историю. А само мероприятие посвятили режиссеру Алексею Балабанову.

Организаторы отмечают, что фестиваль пройдет при повышенных мерах безопасности. Корреспондент «Известий» Максим Облендер следит за подготовкой.

Песни, узнаваемые с первых аккордов. Говоришь «Брат-2», а в голове — Балабанов, Данила и культовый саундтрек, без которого этот фильм не был бы этим.

Музыканты группы «Маша и Медведи» уже и не помнят, как и от кого поступило предложение дать именно эту песню для фильма. Но уже сразу после премьеры картины ее пела вся страна.

«По-моему, это идеальный выбор, потому что люди нас знали только по песне „Любочка“, я очень благодарна фильму „Брат-2“ за то, что люди, наконец, узнали, что у нас есть песни и посерьезнее», — делится солистка группы Мария Макарова.

Концерт, в котором прозвучат ключевые хиты фильмов Балабанова. Фильмов, в которых музыкантам не просто пришлось играть музыку, но и самих себя.

«Или сам Бодров, или Леша он так в паузах перестановки камер и света смотрел, чего происходит по разным углам и он увидел, что я пою песню — и «Чиж» мне спонтанно подпевает, он это заприметил и говорит: «Можете повторить это на камеру?“» — говорит солистка группы «Настя» Анастасия Полева.

Вячеслав Бутусов и группа «Орден славы», Вадим Самойлов, «Маша и Медведи», лидер «Смысловых галлюцинаций» Сергей Бобунец, непревзойденный шоумен «Аукциона» Олег Гаркуша. И все это под кадры фильма, разобранного на цитаты.

«Брат 2: Живой Soundtrack» — это четырехчасовой музыкальный марафон. Одна группа будет сменять другую, аппаратура, инструменты, барабаны — все это моментально будет перемещаться и звучать.

Но начнется концерт с тишины. Минутой молчания вспомнят погибших во время теракта в Подмосковье.

Организаторы даже поменяли логотип «Брат 2» — вместо пули в нем цветок шафрана или крокуса. Фанаты вспомнят и режиссера картины, в этом году Балабанову могло бы исполниться 65 лет.

В Петербург едут из самых разных городов страны. У Алексея из Снежногорска свитер как у Данилы и квартира как настоящий музей — на концертах «Живой Soundtrack» он был несколько раз.

«В фильме, когда я услышал эту музыку, это ни на что не было похоже, что я слышал до этого. И с тех пор я начал слушать рок потихонечку. Я лечу в Питер», — делится Алексей Очеретянный.

Чтобы пройтись по местам, где снимали «Брат» и «Брат 2». В магазин, где покупал Данила те самые альбомы «Наутилуса».

А уже вечером в «Юбилейном» вспомнить культовые фильмы. И услышать музыку, тоже родную и правдивую, а у кого, как мы помним, правда — тот и сильней.