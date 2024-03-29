Миллионам россиян проиндексируют социальные пенсии с 1 апреля

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков; 5-tv.ru

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Кроме того, повысится заработная плата у медиков.

Первый месяц весны подходит к концу, и «Известия» уже выяснили, какие изменения ждут россиян с понедельника, 1 апреля. Так, социальные пенсии проиндексируют на 7,5%.

Эта мера коснется более чем четырех миллионов россиян. Среди них — люди с инвалидностью и потерявшие кормильца, а также те, у кого недостаточно рабочего стажа для получения классической страховой пенсии.

Кроме того, повысится заработная плата у медиков. На сколько — каждый регион определяет самостоятельно.

Но еще больше будут получать те, кто работают в малых городах и селах. Это отдельные надбавки — максимум в 50 тысяч рублей, — которые предложил ввести президент России Владимир Путин.

А еще целый ряд новшеств коснется сдачи экзаменов в ГИБДД. С одной стороны, станет проще — количество допустимых штрафных баллов увеличили с пяти до семи.

Но если и при этих условиях человек три раза не сдаст, следующая попытка будет только через полгода. Плюс, иностранцев теперь обяжут сдавать экзамены и получать российские права.