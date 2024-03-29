Склады с боеприпасами ВСУ накрыли из РСЗО «Ураган»

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru

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Орудия вели огонь с расстояния в 40 километров.

На южнодонецком направлении наши ракетные системы «Ураган» поразили опорный пункт и склады с боеприпасами ВСУ. Орудия вели огонь с расстояния в 40 километров.

Все заявленные цели были уничтожены. Там же, на южнодонецком направлении, с большого расстояния и не входя в зону поражения ПВО противника позиции украинских боевиков атаковали и наши сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34 — поразив цели фугасными бомбами, самолеты благополучно вернулись на базу.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.