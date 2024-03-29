«Я задыхаюсь. Я умираю»: жуткие истории очевидцев теракта в «Крокус Сити Холле»

Фото, видео: Гердо Владимир / ТАСС; 5-tv.ru

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Количество пострадавших в трагедии увеличилось до 382. Погибли, по последней информации, 143 человека.

Спустя неделю после теракта многие, кому удалось выжить в страшной трагедии, до сих пор не могут прийти в себя. Люди вновь и вновь переживают страшные минуты и благодарят тех, кто помог им выбраться из охваченного огнем и стрельбой здания. А потерявшие близких, кажется, все еще не могут до конца поверить в произошедшее. Корреспондент «Известий» Игорь Капориков — об историях людей, чья жизнь разделилась на «до и после».

Автоматные очереди, паника, крики. У самой сцены террористы в упор безжалостно расстреливают взрослых и детей.

Светлане Ханенковой тем вечером чудом удалось спастись. За пару секунд до того, как боевики зашли в зал, женщина сумела забраться на сцену.

«Там стояли стулья, дополнительные. Мы с этих стульев прыгали на сцену», — вспоминает Светлана Ханенкова.

Светлана спряталась за кулисами, а после вышла на улицу вместе с сотрудниками концертного зала. Спустя неделю после трагедии, она все еще не может прийти в себя.

«У меня место было в конце партера, в амфитеатре. Конечно, если бы я там сидела, я не знаю, чем бы все закончилось. Они как раз туда и зашли», — отметила Светлана.

Это фото у баннера с любимой группой Светлана сделала в тот роковой вечер. Концерт ждала с нетерпением, ведь «Пикник» должен был выступить с симфоническим оркестром.

Екатерина Комылятова одна из тех, кому удалось выжить в этом аду. Вместе с подругой она пришла на концерт. Им обоим повезло — во время теракта женщины смогли выбраться из зала.

«Мы смогли проползти, выбежать в фойе. В фойе тоже были слышны выстрелы», — рассказала Екатерина.

Женщины спрятались в туалете. Рядом звучали выстрелы, потом через вентиляцию повалил густой черный дым. Дышать стало практически невозможно. Екатерина попыталась выбраться, но не нашла дорогу.

«Мы не понимали, куда идти, где может находится эскалатор или лестница», — отметила она.

Екатерине и ее подруге повезло, по пути они встретили мужчину, который вывел их сначала в холл, а потом на улицу.

Татьяна Умерова выход из полыхающего здания так и не смогла найти. В последний момент она позвонила мужу и сказала:

«Мы пошли на лестницу, но тут много дыма. Я не могу дышать. Я задыхаюсь. Я умираю. Прям так и сказала», — вспоминает сын погибшей.

Дмитрий Косарев — сын Татьяна Умеровой. Живет за границей. Мужчина даже не знал, что тем вечером мама собралась на концерт, вместе с сестрой и ее мужем. Все погибли. Страшную новость сообщил отец.

«Мне звонит папа и говорит: «нашей мамы больше нет», — рассказал Дмитрий.

В тот момент, когда в концертном зале творилось чудовищное, в соседнем помещении проходил чемпионат России по спортивным танцам. Дети разного возраста кружились под музыку даже не подозревая, что происходит рядом.

На чемпионат приехала и команда из Ростова. Дети Ольги Лукьянченко уже успели выступить, после чего началась эвакуация. Спортсменов вывели на улицу в том, чем были.

«Дети выходили в костюмах, в туфлях. Абсолютно без всякой паники. Родители снимали свои куртки, отдавали детям. Мы не понимали, что происходит», — поделилась тренер по спортивным танцам Ольга Лукьянченко.

Отогревались спортсмены в своих гостиницах, а уже на следующий день вернулись обратно, чтобы возложить цветы к стихийному мемориалу в память о тех, кто так и не смог тем вечером вернуться домой.

«Такая боль внутренняя за свой народ, за невинные жертвы, за детей», — сказала одна из посетительниц мемориала.

«Я искренне всем соболезную. И хочу, чтобы это не повторялось», —отметила другая.