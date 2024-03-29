Лавров указал на отсутствие логики в обвинениях Запада в адрес России

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / СЕРГЕЙ ЛАНТЮХОВ; 5-tv.ru

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Он подтвердил готовность страны к переговорам по мирному урегулированию ситуации на Украине.

Запад как до, так и после начала СВО выдвигает противоречащие друг другу обвинения о якобы «захватнических планах» России. Об этом в интервью «Известиям» заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Вспомните, как эволюционировала тема, в частности, с Североатлантическим альянсом. Поначалу, еще перед СВО и сразу после ее начала, Запад заявлял: давайте срочно примем Украину в НАТО, потому что на члена блока Россия никогда не нападет», — напомнил министр.

Затем они «сменили пластинку»: нельзя допустить победы России, иначе она якобы нападет на страны НАТО, указал дипломат. В этом нет никакой логики, подчеркнул Лавров.

Он подтвердил готовность России к переговорам по мирному урегулированию ситуации. Это должен быть серьезный диалог, который будет опираться на осознание реальности и учитывать законные интересы России в сфере безопасности.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.