Лавров заявил, что сфер сотрудничества России и Запада практически не осталось

Фото, видео: Шарифулин Валерий / ТАСС; 5-tv.ru

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Какого мнения придерживается дипломат?

Россия и Запад прекратили сотрудничество практически во всех сферах, даже в борьбе с терроризмом. Об этом в интервью «Известиям» заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Американцы всячески подчеркивают, что они предупреждали 7 марта. Вслед за ними, кстати, 8 марта такое же предупреждение сделало посольство Великобритании. И тот, и другой случай касался текста на английском языке, адресовали они эти предупреждения своим гражданам, которые находились в Москве, советуя им не посещать массовые мероприятия. Что касается контактов по линии спецслужб, они как правило не афишируются. Но в недавнем интервью Александр Бортников сказал, что такие контакты были, предупреждение поступало, но оно было самого общего характера», — сказал Лавров.

Он отметил, что борьба с терроризмом была той сферой, которая объединяла весь мир. Запад неоднократно заявлял, что в этой отрасли должна вестись совместная работа, несмотря на политические и экономические разногласия, однако реальных подвижек по данному вопросу не произошло.

Ранее 5-tv.ru писал, что все участники теракта в «Крокусе» понесут наказание.