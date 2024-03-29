Иностранные компании потеряли миллиарды долларов после ухода из России

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ohde face to face; 5-tv.ru

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Эксперты считают, что процесс вывода активов продолжится и, как ни странно, на российской экономике это скажется положительно.

Убытки компаний, которые ушли с российского рынка, составили 107 миллиардов долларов. Такие данные приводит агентство Reuters, обращая внимание на то, что это и списания со счетов, и упущенная выгода.

Причем эксперты считают, что процесс вывода активов продолжится и, как ни странно, на российской экономике это скажется положительно.

Ведь, как правило, иностранцы оставляют уже готовый бизнес с большим дисконтом — до 50%. Тем более, что сейчас в России остались сотни компаний, которые уже не очень хотят терять такой рынок.

Ранее 5-tv.ru писал, что экономическая активность в России в начале года превысила уровень до начала СВО. Индекс базовых видов экономической деятельности (ВЭД) учитывает основные индикаторы выпуска в базовых сферах (сельское хозяйство, торговля, строительство).

На январь 2024-го этот показатель вырос на 2% по сравнению со значением, зафиксированным до начала СВО. Годовой же прирост, как отмечается, составил 5%.