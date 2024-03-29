Пережившие 25 лет назад теракт в Волгодонске сестры погибли в «Крокусе»

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

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Они прилетели из Ростовской области в Москву, чтобы сходить на концерт группы «Пикник».

Сестры Анна и Татьяна Макарские выжили в 1999 году при теракте в Волгодонске, но погибли во время атаки террористов на «Крокус Сити Холл». Об этом сообщило ИА Регнум.

В Волгодонске тогда взорвался оснащенный взрывчаткой грузовик ГАЗ-53. Погибло 19 человек, еще 89 пострадало.

Сестрам Макарским удалось выжить. На этот раз женщины прилетели из Ростовской области в Москву, чтобы сходить на концерт группы «Пикник».

Детей они оставили маме. После теракта женщины числились в списке пострадавших, но потом они оттуда пропали.

Их родительница обзванивала все больницы на протяжении нескольких дней. Однако спустя время имена обеих дочерей появились в списках погибших в «Крокусе».

«Мы задыхаемся, мы горим, помогите!» — это последнее, что услышала мама от своей старшей дочери.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, достигло 143.

Силовикам удалось задержать 12 подозреваемых. Ряд фигурантов уже отправлен в СИЗО.

Ранее 5-tv.ru писал, что Telegram заблокировал тысячи аккаунтов после теракта в «Крокус Сити Холле».