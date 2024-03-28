Это трагедия: стала известна причина смерти актера Юрия Ваксмана

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Он скончался на 63-м году жизни.

Актер, директор и сооснователь Ярославского камерного театра Юрий Ваксман умер от инфаркта. Об этом сообщает ТАСС.

Похороны артиста пройдут на Леонтьевском кладбище в Ярославле в четверг, 28 марта.

Ваксман скончался ночью 28 марта в возрасте 62 лет. По данным местных СМИ, артист почувствовал себя плохо в своем кафе «Дом актера».

Будущий артист родился в 1961 году в Тирасполе. Ваксман окончил Воронежский театральный институт и работал в Ярославском ТЮЗе с 1984 по 1992 год.

Он был директором, сооснователем и актером Ярославского камерного театра, а также основателем кинокомпании «Ярсинема». Ваксман снялся в более чем 100 фильмах и спродюсировал 23 картины.

Ранее 5-tv.ru писал, что на 58-м году жизни умер звукорежиссер и композитор Николай Орса. Он известен по работе с популярными российскими артистами, такими как: Иосиф Кобзон, Михаил Шуфутинский, Николай Басков, Любовь Успенская и Стас Михайлов.