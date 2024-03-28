«Росатом» пообещал содействовать в расследовании дела арестованного сотрудника Сегодня, 22:13 Геннадий Плиткин 32 32

Фото: Фадеичев Сергей / ТАСС

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Геннадий Сахаров будет находиться под стражей до 26 мая, он обвиняется в получении взятки.