Фото: www.globallookpress.com / CNP/AdMedia

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Дипломат указала, что поговорка «у кого что болит, тот о том и говорит» актуальна и в этом случае.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на оскорбление российских чиновников со стороны координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби.

«Мой дядя часто говорил, что лучшие продавцы навоза часто носят образцы во рту. Российские чиновники, похоже, довольно хорошие продавцы навоза», — прежде сказал он.

В ответ на это Захарова написала в Telegram-канале, что подобные пословицы о ношении навоза во рту не существуют в русском языке, и данное выражение, скорее, характерно для других стран.

«Зато есть наша поговорка „у кого что болит, тот о том и говорит“. Кстати, теперь стало понятно, почему в Штатах распространено выражение „вымыть рот с мылом“», — добавила дипломат.

Ранее 5-tv.ru писал, что Захарова объяснила смену реакции Запада на теракт в «Крокусе». Лидеры зарубежных стран решили пойти на это из-за страха «остаться за бортом», убеждена дипломат.

Захарова добавила, что большинство стран не оставило Западу ни шанса, чтобы не поменять реакцию с «сумасшедшей» на нормальную.