Печальные последствия: БАДы с этим ингредиентом могут «заблокировать» печень

Фото: www.globallookpress.com / Gregor Macak Martin

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На что стоит обратить особое внимание при выборе добавок?

Употребление БАДов с экстрактом красного риса может фактически блокировать печень. Об этом «Звезде» заявил врач-терапевт Андрей Кондрахин.

«Мы как раз даем нагрузку в снижении выработки холестерина, то есть фактически печень блокируется им. Если мы говорим в целом, это не безобидный продукт, и надо помнить, что есть часть людей, которые имеют заболевания печени и могут пострадать от этого продукта», — сообщил медик.

В БАДах и красном рисе зачастую содержится одно и то же вещество. Превышение его дозы, а также неправильное приготовление крупы может привести к печальным последствиям, вплоть до летального исхода.

Если одновременно с добавками употреблять еще и продукт, в котором содержится такое же вещество, эффект может усилиться, что приведет к передозировке.

Ранее 5-tv.ru сообщил, почему мужчинам полезно есть арбузы с семечками. Оказывается, плоды с желтой и оранжевой мякотью помогают вернуть мужское здоровье.

Как говорят специалисты, есть полезно не только мякоть, но и семечки, так как в них содержится полезный для выработки тестостерона цинк. Помимо цинка, в этих больших ягодах много цитруллина, который нашим организмом преобразуется в аргинин.