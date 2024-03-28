Любинский упрекнул Австрию за отсутствие осуждения теракта в «Крокусе»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков; 5-tv.ru

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Власти страны ни разу не произнесли слово «терроризм» в связи с этой трагедией.

Посол России в Вене Дмитрий Любинский упрекнул власти Австрии в отсутствии осуждения теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом пишут «Известия».

«На эту тему по горячим следам высказывался 22 числа МИД Австрии через Twitter. На эту тему коротко высказывался президент (Австрии, Александр Ван дер Беллен— Прим. ред.), федеральный канцлер (Австрии, Карл Нехаммер— Прим. ред.). Все, что мы услышали от австрийских лидеров, от первых лиц государства, — это то, что они шокированы увиденным. Они выражают сочувствие семьям погибших. Президент Австрии сочувствует и российскому народу. На этом ставится жирная точка», — указал дипломат.

Австрия не расценила случившееся как террористический акт, попав в небольшую группу стран с аналогичной позицией, добавил он. Любинский сказал, что в разговоре с одним из представителей австрийского МИД он потребовал осуждения теракта в «Крокусе».

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, достигло 143.

Силовикам удалось задержать 12 подозреваемых. Ряд фигурантов уже отправлен в СИЗО.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что послы оставили соболезнования в книге МИД России после теракта в «Крокусе».