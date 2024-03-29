Москвичам назвали оптимальные сроки смены зимней резины

Синоптик Шувалов: переобувать зимнюю резину лучше не раньше конца апреля

Фото: Анна Майорова / ТАСС

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С этим лучше не торопиться.

Москвичам и жителям других городов, проживающим в ЦФО севернее и восточнее, следует отложить замену резины автомобиля на конец апреля. Об этом изданию Газета.ру сообщил руководитель прогностического центра «Метео», синоптик Александр Шувалов.

«Жителям Воронежа, а также городов, что находятся южнее него, менять зимнюю резину на летнюю можно уже сейчас. Однако россиянам, которые проживают севернее, я бы советовал подождать. Им лучше всего отложить смену покрышек до 20-х чисел апреля, потому что в начале следующего месяца вернется пасмурная погода», — отметил метеоролог.

С 5 апреля в средней полосе России ожидается наступление холодов. А в начале месяца не исключены заморозки и выпадение снега.

«В связи с этим я рекомендую автомобилистам, которые проживают севернее Воронежа, отложить смену покрышек. Это, в том числе, касается москвичей, а также граждан, выезжающих на машине из южных городов по направлению к северным», — предупреждает специалист.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что морозы до 40 градусов ожидаются в ряде регионов России.