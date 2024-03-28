Директора структурного подразделения «Росатома» Сахарова арестовали за взятку

Фото: Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы / moscowcourts

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Он будет находиться под стражей до 26 мая.

По подозрению в мошенничестве арестован директор структурного подразделения «Росатома» Геннадий Сахаров. Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Ходатайство удовлетворено постановлением Басманного суда. Сахаров обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, он будет находиться под стражей до 26 мая.

Ранее 5-tv.ru писал, что сотрудники ФСБ России задержали одного из руководителей «Челябинскавтодора». По некоторым данным, речь идет о взятке в 500 тысяч рублей, которую задержанный передал своему начальнику за то, чтобы его назначили контролером исполнения государственного контракта аффилиированной ему организацией.